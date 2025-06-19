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        Yozgat'ta şap hastalığı tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatıldı

        Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre ilde görülen şap hastalığı nedeniyle kent genelindeki hayvan pazarlarının kapatıldığını ve hayvan hareketlerinin durdurulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:22 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:22
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        Yozgat'ta şap hastalığı tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatıldı
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        Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre ilde görülen şap hastalığı nedeniyle kent genelindeki hayvan pazarlarının kapatıldığını ve hayvan hareketlerinin durdurulduğunu bildirdi.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca Çorum'da yeni tip şap hastalığı virüsünün tespit edildiğinin bildirildiği vurgulandı.

        Açıklamada, kente komşu Çorum'da hayvan pazarlarının şap hastalığı nedeniyle kapatılması ve hayvan hareketlerinin durdurulması, hastalık virüsünün yayılma eğilimi göstermesi, virüsün tespit edildiği hastalık odaklarında yapılan epidemiyolojik araştırmalarda bulaşma kaynağının dışarıdan alınan hayvanlar olması nedeniyle il genelindeki tüm hayvan pazarlarının 19 Haziran'dan itibaren ikinci talimata kadar hayvan girişlerine kapatıldığı belirtildi.

        Yozgat'ta faaliyet gösteren tüm paydaşların konu hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, bu süre zarfında kolluk kuvvetleriyle düzenli yol kontrolleri yapılacağı, yasağa rağmen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların nakil esnasında yakalanması durumunda hayvan sahiplerine ve nakil vasıtası sahiplerine idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

        Çorum'a sınır merkez ile Aydıncık, Sorgun ve Yerköy ilçelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda, risk görülen bölgelerde SAT-1 suşu içeren aşılarla aşılama faaliyetine ivedilikle başlanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu bölgelerde yaklaşık 80 bin büyükbaş hayvanın kısa süre içeresinde aşılanması planlanmaktadır. Tüm şüpheli hastalık ihbarları değerlendirilecek olup, sağlık taraması esnasında tespit edilen klinik vakalardan lezyon yaşı gözetilmeksizin uygun numune alınarak Şap Enstitü Müdürlüğüne gönderilecektir. Konunun önemi nedeniyle ilimizde hayvancılık yapan yetiştiricilerimizin yasak kalkana kadar hayvan alım satımı yapmamaları, işletmelerine yeni hayvan almamaları, hayvancılıkla uğraşan dışarıdan gelen kişileri içeri almamaları, tüccar ve celeplerin bu süre zarfında daha dikkatli olmaları, merkez, Aydıncık, Sorgun ve Yerköy ilçelerimizde faaliyet gösteren işletme sahiplerinin hayvanlarını yeni tip aşı ile aşılatmaları hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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