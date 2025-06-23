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        Sorgun Kaymakamı Aydın'a veda töreni düzenlendi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinden İzmir'in Foça ilçesine atanan Kaymakam İhsan Emre Aydın için veda töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:29
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        Sorgun Kaymakamı Aydın'a veda töreni düzenlendi
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinden İzmir'in Foça ilçesine atanan Kaymakam İhsan Emre Aydın için veda töreni düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Aydın, ilçede görev yaptığı süre boyunca güzel anılar biriktirdiğini söyledi.

        İlçeyi ve Sorgunluları çok özleyeceğini belirten Aydın, "Sorgun'da 23 Ağustos 2023'te göreve başladım. Burada geçen yaklaşık 2 yıllık süre içerisinde güzel günlerimiz oldu. Şu anda Sorgun'dan ayrılmanın hüznünü yaşıyorum. Birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin." diye konuştu.

        Törene, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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