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        Yozgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Yozgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 20:54 Güncelleme: 23.06.2025 - 21:11
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        Yozgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Yozgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        H.Z. idaresindeki 81 AAT 619 plakalı otomobil Sivas-Yozgat kara yolu Çalatlı köyü kavşağında, T.K. idaresindeki 34 ZT 1493 plakalı otomobille çarpıştı.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada T.K. ve eşi Ş.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralı H.Z. sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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