Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yozgat Valisi Özkan'ı ziyaret etti

Bakan Ersoy, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Özkan, Şahan, il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Ersoy, Valilik'te bir süre Özkan, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve protokol üyeleriyle sohbet etti.

Valilik önünde Özkan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Ersoy, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

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