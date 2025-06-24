Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yozgat Valisi Özkan'ı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'a ziyarette bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'a ziyarette bulundu.
Valilik önünde Özkan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Ersoy, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Ersoy, Valilik'te bir süre Özkan, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve protokol üyeleriyle sohbet etti.
Bakan Ersoy, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Özkan, Şahan, il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
Ersoy, toplantı sonrası Valilik önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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