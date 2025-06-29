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        Su toplama çukurları orman yangınlarına müdahaleyi kolaylaştırıyor

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ta oluşturulan 600 ton kapasiteli 6 su toplama çukuru, olası yangınlara müdahaleyi kolaylaştıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:36
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        Su toplama çukurları orman yangınlarına müdahaleyi kolaylaştırıyor
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        SAİT ÇELİK - Yozgat'ta oluşturulan 600 ton kapasiteli 6 su toplama çukuru, olası yangınlara müdahaleyi kolaylaştıracak.

        Orman Genel Müdürlüğü, yaz aylarında artan yangınlara karşı gözetleme kulelerinde orman alanlarını 7 gün 24 saat gözetlerken, olası yangınlara anında müdahalede bulunmak amacıyla Akdağmadeni ve Çayıralan ilçelerinde üçer su toplama çukuru oluşturdu.

        Çalışma kapsamında yangın riski yüksek alanlara yakın noktalara birbirlerine 5 kilometre mesafede yerleştirilen havuzlar sayesinde arazöz, itfaiye, su nakil araçları ve yangın söndürme helikopterleri yangınlara daha hızlı müdahale edecek.

        Kurulan su çukurları, kamera sistemleriyle 7 gün 24 saat izlenirken, bölgelerdeki gözetleme kulelerinde görevli ekipler, dron ve dürbün yardımıyla vardiyalı sistemle ormanlık alanları takip ediyor.

        Yozgat Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, AA muhabirine, kentte 313 bin hektar ormanlık alan bulunduğunu söyledi.

        Güney ve batı illerine göre Yozgat'ta risk daha düşük olmasına rağmen son 5 yılda 35 orman yangını meydana geldiğini belirten Karaçay, yangınlarda 122 hektar alanın zarar gördüğünü ifade etti.

        Karaçay, yangınlara müdahaleyi Yozgat, Akdağmadeni ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlükleriyle gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Orman işletme müdürlüklerinde 9 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 6 ilk müdahale aracı ile 70 yangın işçisinin bulunduğunu anlatan Karaçay, şöyle konuştu:

        "Bu işçilerimizle yangın mücadelemizi yapıyoruz. Olası yangınlarda kullanılmak üzere de hava ve yer araçlarının su ihtiyacını karşılamak üzere mevcut su kaynağı olmayan noktalara genel müdürlüğümüzce 600 tonluk 6 su toplama çukuru yapıldı. Söndürme araçlarımız bir yangın anında bu havuzlardan faydalanacak. Ayrıca ormanlarımız 7 gün 24 saat 4 kulemizden gözetlenmektedir."

        Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı çıktığına dikkati çeken Karaçay, "Bu nedenle vatandaşlarımızdan orman yangınları konusunda duyarlı ve dikkatli olmasını rica ediyoruz. Ormanlık alanlarda yangın veya bir duman gördüklerinde Alo 177 ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini ve yangına sebebiyet verecek hareketlerden kaçınmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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