Yozgat'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobilin karşı şeride geçerek kamyona çarpması sonucu trafik kazasının meydana geldiğini belirten Özkan, "Maalesef kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kamyondaki 2 vatandaşımız da yaralandı. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymasını istiyoruz." diye konuştu.

Kazada, otomobil sürücüsü H.B. ile araçta bulunan Ş.B. ve F.B. hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.B. idaresindeki 34 EHK 628 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Yerköy Bölge Trafik İstasyonu mevkisinde kontrolden çıkarak geçtiği karşı şeritte sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 AAU 229 plakalı kamyon ile çarpıştı.

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