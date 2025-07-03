Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Yozgat'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:43 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        H.B. idaresindeki 34 EHK 628 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Yerköy Bölge Trafik İstasyonu mevkisinde kontrolden çıkarak geçtiği karşı şeritte sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 AAU 229 plakalı kamyon ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü H.B. ile araçta bulunan Ş.B. ve F.B. hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza yerine gelen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, trafik kurallarına uymamanın ölümlü kazalara yol açtığını söyledi.

        Otomobilin karşı şeride geçerek kamyona çarpması sonucu trafik kazasının meydana geldiğini belirten Özkan, "Maalesef kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kamyondaki 2 vatandaşımız da yaralandı. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymasını istiyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL
        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        İstanbul'da yaşandı... "Bakamadım" dedi... Daha 3 günlük bebek!
        İstanbul'da yaşandı... "Bakamadım" dedi... Daha 3 günlük bebek!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Hüküm giydikleri adliye sarayının tadilat ve bakım işlerini yapıyorlar
        Hüküm giydikleri adliye sarayının tadilat ve bakım işlerini yapıyorlar
        Yozgat'ta tarla yangınlarının şüphelisi yakalandı
        Yozgat'ta tarla yangınlarının şüphelisi yakalandı
        Yozgat'ta ekili tarım arazisini yaktığı öne sürülen zanlı yakalandı
        Yozgat'ta ekili tarım arazisini yaktığı öne sürülen zanlı yakalandı
        Yozgat'ta sahte alkol üreten zanlı yakalandı
        Yozgat'ta sahte alkol üreten zanlı yakalandı
        Yozgat'ta kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi güvenlik görevlisi kurtar...
        Yozgat'ta kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi güvenlik görevlisi kurtar...