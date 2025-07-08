Yozgat'ta 10 bin makaron ele geçirildi

Yozgat'ta 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 100 paket kaçak sigara, 16 puro, 7 nargile melası ve 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, kent merkezinde kaçak tütün ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramada 10 bin makaron, 100 paket kaçak sigara, 16 puro, 7 nargile melası ve 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Zanlılar hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.