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        Yozgat'ta 10 bin makaron ele geçirildi

        Yozgat'ta 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 100 paket kaçak sigara, 16 puro, 7 nargile melası ve 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:29 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:29
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        Yozgat'ta 10 bin makaron ele geçirildi
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        Yozgat'ta 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 100 paket kaçak sigara, 16 puro, 7 nargile melası ve 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, kent merkezinde kaçak tütün ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenledi.

        İş yerlerinde yapılan aramada 10 bin makaron, 100 paket kaçak sigara, 16 puro, 7 nargile melası ve 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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