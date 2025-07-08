Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun Kaymakamı Canbolat görevine başladı

        Sorgun Kaymakamlığına atanan Abdulrezzak Canbolat, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:43 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun Kaymakamı Canbolat görevine başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sorgun Kaymakamlığına atanan Abdulrezzak Canbolat, görevine başladı.

        İçişleri Bakanlığınca atamasının yapılmasının ardından ilçedeki görevine başlayan Canbolat, yaptığı açıklamada, Sorgun'a hizmet etme onur, mutluluk ve heyecanıyla göreve başladığını belirtti.

        Canbolat, görev süresi boyunca devletin şefkat elini her kesime ulaştırmaya, vatandaşların huzur, güven ve refahını en üst seviyede sağlamaya çalışacağını kaydetti.

        Çalışmalarının, devletin bütün imkanları ile kamu hizmetlerinin sunumunda işbirliği içinde vatandaş odaklı olacağını vurgulayan Canbolat, "Devletimizin bize yüklediği sorumluluk duygusu içerisinde, insan odaklı hizmet anlayışını esas alarak, katılımcı, adil ve şeffaf, kanunlara ve kurallara saygılı bir yönetim anlayışıyla Sorgunumuza değer katmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        İspanya, Netanyahu hakkında soruşturma başlattı
        İspanya, Netanyahu hakkında soruşturma başlattı
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Yükümlüler Yeşilay atölyelerinde el becerilerini geliştiriyor
        Yükümlüler Yeşilay atölyelerinde el becerilerini geliştiriyor
        Yozgat'ta 10 bin makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta 10 bin makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat'ta seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat'ta koroner BT anjiyografi yapılmaya başlandı
        Yozgat'ta koroner BT anjiyografi yapılmaya başlandı
        Omuzlarda gezen "Ökkeş" adlı iguana beldenin maskotu oldu
        Omuzlarda gezen "Ökkeş" adlı iguana beldenin maskotu oldu