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        Yozgat'ta flamingolar jandarma ekiplerince korunuyor

        Yozgat'ta tarımsal sulama amacıyla kullanılan Gelingüllü Barajı'nı mesken tutan flamingolar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından izleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:33
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        Yozgat'ta flamingolar jandarma ekiplerince korunuyor
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        Yozgat’ta tarımsal sulama amacıyla kullanılan Gelingüllü Barajı'nı mesken tutan flamingolar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından izleniyor.

        Esenli köyü yakınlarında Kanak Çayı üzerinde 29 yıl önce yapılan Gelingüllü Barajı, ilkbaharla birlikte gelen flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        Yaban hayatının zarar görmemesi ve barajdaki kuş türlerinin doğal yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla jandarma ekipleri, baraj çevresi ve kırsalda yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

        Düzenli devriye görevlerini sürdüren ve dronla kaçak avcılara karşı denetim yapan ekipler, yaban hayvanlarının korunmasına yönelik köylerde bilgilendirme çalışması gerçekleştiriyor.

        Baraj çevresindeki Kodallı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 48 yaşındaki Yadigar Çalışkan da her yıl flamingoların bölgeye geldiğini belirterek, "Renkleri çok güzel, görsel olarak da hoş bir manzara oluşturuyorlar. Gelen ziyaretçiler de ilgiyle izliyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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