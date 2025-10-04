Habertürk
Habertürk
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan zanlı suçüstü yakalandı

        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan zanlı suçüstü yakalandı

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde izinsiz kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        04.10.2025 - 11:44
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan zanlı suçüstü yakalandı
        İl Jandarma Komutanlığı ve Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye giden ekipler, Z.B'yi suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında yapılan aramada, metal arama dedektörü, çeşitli kazı malzemeleri, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ve sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

