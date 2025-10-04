Yozgat'ta izinsiz kazı yapan zanlı suçüstü yakalandı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde izinsiz kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde izinsiz kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, Z.B'yi suçüstü yakaladı.
Kazı alanında yapılan aramada, metal arama dedektörü, çeşitli kazı malzemeleri, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ve sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.