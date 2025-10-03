Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi

        Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, 3-4 Ekim "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 15:58 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, 3-4 Ekim "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenledi.

        Otogar mevkisinde toplanan İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar, açtıkları pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamalarda bulunan Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, düzenli yürüyüşün sağlıklı yaşam için büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Parlak, yürüyüşün sağlığa olan katkılarına vurgu yaparak, "Halk sağlığına gönül verenler olarak her zaman, her fırsatta yürüyüş yapalım, yürüyelim, hareket edelim diyoruz. Bir Yozgatlı olarak da bizim klasik bir sloganımız var, 'Sağlığını önemsiyorsan bahane bulma, yürü' diyoruz." dedi.

        Bu tür etkinliklerle sağlık yaşam için farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Parlak, "Biz her fırsatta, her ortamda dikkati çekerek, bilgilendirerek, bilinçlendirerek insanlarda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu da bu tür faaliyetlerimizden bir tanesi. 10 bin adım diyoruz." ifadelerini kullandı

        Yürüyüş, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta insan kafatası ve kemik parçaları bulundu
        Yozgat'ta insan kafatası ve kemik parçaları bulundu
        Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri
        Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri
        Yozgat'ta küçükbaş yetiştiricilere güneş enerjili kamera ve kamp lambası de...
        Yozgat'ta küçükbaş yetiştiricilere güneş enerjili kamera ve kamp lambası de...
        Yozgat'ta 45 bin makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta 45 bin makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta yasaklı ırk köpek besleyen kişiye 16 bin 634 lira ceza
        Yozgat'ta yasaklı ırk köpek besleyen kişiye 16 bin 634 lira ceza
        Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3...
        Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3...