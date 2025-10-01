Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta yasaklı ırk köpek besleyen kişiye 16 bin 634 lira ceza

        Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, yasaklı ırk köpek besleyen kişiye 16 bin 634 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:47 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:47
        Yozgat'ta yasaklı ırk köpek besleyen kişiye 16 bin 634 lira ceza
        Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, yasaklı ırk köpek besleyen kişiye 16 bin 634 lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin yasaklı ırk köpek beslediğini tespit etti.

        Ekipler, yasaklı ırk köpek beslediği belirlenen kişiye 16 bin 634 lira ceza kesti.

        Köpek Şefaatli Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

