Yozgat'ta yasaklı ırk köpek besleyen kişiye 16 bin 634 lira ceza
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, yasaklı ırk köpek besleyen kişiye 16 bin 634 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin yasaklı ırk köpek beslediğini tespit etti.
Ekipler, yasaklı ırk köpek beslediği belirlenen kişiye 16 bin 634 lira ceza kesti.
Köpek Şefaatli Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.
