Yozgat'ta 45 bin makaron ele geçirildi
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 45 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 35 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 45 bin makaron, 35 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
