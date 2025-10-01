Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta küçükbaş yetiştiricilere güneş enerjili kamera ve kamp lambası desteği

        Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Küçükbaş İşletmelerinin Modernizasyonu Projesi" kapsamında, yüzde 70 hibe ile 68 küçükbaş hayvan yetiştiricisine, güneş enerjisiyle şarj olabilen kamera seti ve koyuncu seti (kamp lambası) dağıtıldı.

        Giriş: 01.10.2025 - 15:23 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:23
        Yozgat'ta küçükbaş yetiştiricilere güneş enerjili kamera ve kamp lambası desteği
        Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Küçükbaş İşletmelerinin Modernizasyonu Projesi" kapsamında, yüzde 70 hibe ile 68 küçükbaş hayvan yetiştiricisine, güneş enerjisiyle şarj olabilen kamera seti ve koyuncu seti (kamp lambası) dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı

        Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü İlker İpek, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin emek isteyen, fedakarlık isteyen, günün büyük çoğunluğunu evinden uzakta yaşamak zorunda kalan insanların mesleği olduğunu söyledi.

        Proje ile hayvan sahiplerinin yaşam kalitesini ve refahını artırmayı amaçladıklarını belirten İpek, "Hayvan sahiplerinin yaşam kalitesini ve refahını artırmak, kendilerini ve hayvanlarını daha güvenli hissetmelerini sağlamak amacı ile proje kapsamında küçükbaş hayvancılık işletmelerimize güneş enerjisi ile kendini şarj edebilen kamera seti ve koyuncu seti alımı yapılmıştır." dedi.

        İpek, projenin bir sonraki aşamasında akıllı yemlik alımı ve dağıtımının yapılacağını belirterek, destekten yararlanan yetiştiricilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından ekipmanlar yetiştiricilere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

