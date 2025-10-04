Habertürk
        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Yozgat Şubesi, "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 15:03 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:17
        Yozgat'ta "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi
        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Yozgat Şubesi, "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenledi.

        Belediye binası önündeki alanda gerçekleştirilen etkinliğe aileleriyle katılan 20 çocuk, yere serilen rulo kağıda Filistin temalı resimler çizdi.

        Çocuklardan bazıları, Filistin bayrağı ve zeytin dalları çizerken bazıları ise "özgür Filistin", "çocuklar ölmesin" gibi mesajlar yazdı.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan İHH Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Cankurtaran, Filistinli çocukların, annelerin sesini duyurmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Filistinlilerin sadece vatanlarını savunmadıklarını, tüm insanlık için destan yazdıklarını belirten Cankurtaran, "Rabb'imizden niyazımız bu zulüm ve işgalin en kısa zamanda son bulmasıdır." dedi.

        Etkinliğe katılan 4. sınıf öğrencisi Salih Emir Caykın ise Filistinli kardeşleri için resim çizmeye geldiğini ifade etti.

        Onların yaşadığı zulme çok üzüldüğünü dile getiren Caykın, bir gün onların da kendileri gibi gülüp oynayacaklarını belirtti.

        Etkinlik gün boyu devam edecek.

