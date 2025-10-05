Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Yozgat merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 12:14 Güncelleme: 05.10.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda Yozgat ve Kırşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, kenevir tohumu ile 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından 1 zanlı salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta 75 yaşındaki gönüllü, tarihi caminin temizliğini yapıyor
        Yozgat'ta 75 yaşındaki gönüllü, tarihi caminin temizliğini yapıyor
        Yozgat'ta "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi
        Yozgat'ta "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan zanlı suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan zanlı suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Yozgat'ta "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Yozgat'ta insan kafatası ve kemik parçaları bulundu
        Yozgat'ta insan kafatası ve kemik parçaları bulundu
        Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri
        Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri