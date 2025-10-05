Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, kenevir tohumu ile 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

Bu kapsamda Yozgat ve Kırşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

