Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Yozgat merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Yozgat ve Kırşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, kenevir tohumu ile 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 1 zanlı salıverildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
