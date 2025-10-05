Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta 75 yaşındaki gönüllü, tarihi caminin temizliğini yapıyor

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy'de yaşayan 75 yaşındaki Bekir Badat, 260 yıllık Tokmak Hasan Paşa Camisi'nin temizliğini gönüllü olarak yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 11:48 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:48
        Yozgat'ta 75 yaşındaki gönüllü, tarihi caminin temizliğini yapıyor
        Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescillenerek koruma altına alınan tarihi cami, 2022 yılında restore edilerek tekrar ibadete açıldı.

        Cami, ahşap tavan süslemeleri ve zarif motifleriyle dikkati çekiyor.

        Yeniden ibadete açıldıktan sonra haftada bir gün, özellikle cuma günleri erkenden camiye gelen Bekir Badat, avluyu süpürüyor, iç temizliğini yapıp minber ve duvarların bazı bölümlerinin tozunu alıyor.

        Badat, ziyarete gelen vatandaşlara cami hakkında bilgi de veriyor.

        - "Caminin nakışları çok güzel"

        Bekir Badat, AA muhabirine, Tokmak Hasan Paşa Camisi'nin temizliğini elinden geldiğince yapmaya çalıştığını söyledi.

        Caminin geçmişte çeşitli onarımlar gördüğünü anımsatan Badat, "Bu cami 260 senelik. Yaklaşık 3 sene önce tamiratı yapıldı. Güzel bir cami, ahşap yapılı. Camimizin herhangi bir eksiği yok. Bu caminin nakışları çok güzel. Ben camiye geliyorum, içeri girdiğimde bir sıcaklık duyuyorum, ferahlıyorum." dedi.

        Ömrü el verdiğince caminin temizliğini yapmaya gayret edeceğini vurgulayan Badat, "Bugüne kadar tarihi camimizle ilgilendim, uğraştım, elimden geldiğince temizliğini yaptım. Gerektiğinde imamlığını, müezzinliğini yaptım. Camimiz için elimden geleni yaptım. Gelenler 'camiye ne güzel bakılmış' diyorlar. Bundan sonra da bakılmasını istiyorum. Çok şükür bir sıkıntım yok ama bu kadarını yapabildim." diye konuştu.

        Badat, caminin bakımı için gençlerden de destek beklediğini söyledi.

        Çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçinin geldiğini belirten Badat, onlara caminin tarihi hakkında bilgi verdiğini dile getirdi.

        Ahşap yapılı caminin mimarisinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Badat, ziyaretçilerin özellikle nakış ve işlemelerden etkilendiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

