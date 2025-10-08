Sorgun'da fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yapıldı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda hijyen, gramaj ve ürün kalitesi denetimi gerçekleştirdi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda hijyen, gramaj ve ürün kalitesi denetimi gerçekleştirdi.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, denetimlerde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasının amaçlandığını belirtti.
Denetimlerde işletme sahipleriyle görüşülerek eksiklikler hakkında bilgilendirme yapıldığını anlatan Ekinci, "Zabıta ekiplerimiz, mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Halkımızın sağlığı bizim için en öncelikli konudur." dedi.
Ekinci, yürütülen denetimlerle hem vatandaş memnuniyetini artırmayı hem de işletmelerin standartlara uygun üretim yapmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.