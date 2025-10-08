Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yapıldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda hijyen, gramaj ve ürün kalitesi denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:33 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:37
        Sorgun'da fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yapıldı
        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, denetimlerde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasının amaçlandığını belirtti.

        Denetimlerde işletme sahipleriyle görüşülerek eksiklikler hakkında bilgilendirme yapıldığını anlatan Ekinci, "Zabıta ekiplerimiz, mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Halkımızın sağlığı bizim için en öncelikli konudur." dedi.

        Ekinci, yürütülen denetimlerle hem vatandaş memnuniyetini artırmayı hem de işletmelerin standartlara uygun üretim yapmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

