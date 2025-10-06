Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
Yozgat'ta biri "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan diğeri ise çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler yaptıkları operasyonda, 4 farklı suçtan aranan ve hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.K. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'yı yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
