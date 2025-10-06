Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

        Yozgat'ta biri "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan diğeri ise çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ta biri "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan diğeri ise çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler yaptıkları operasyonda, 4 farklı suçtan aranan ve hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.K. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'yı yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        C vitamini deposu besinler
        C vitamini deposu besinler
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

        Benzer Haberler

        Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutukl...
        Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutukl...
        Yozgat'ta 75 yaşındaki gönüllü, tarihi caminin temizliğini yapıyor
        Yozgat'ta 75 yaşındaki gönüllü, tarihi caminin temizliğini yapıyor
        Yozgat'ta "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi
        Yozgat'ta "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan zanlı suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan zanlı suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Yozgat'ta "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Yozgat'ta insan kafatası ve kemik parçaları bulundu
        Yozgat'ta insan kafatası ve kemik parçaları bulundu