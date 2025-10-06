İç Anadolu'da AK Parti'li kadınlardan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği

Yozgat, Sivas, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de, Gazze'de yaşanan zulmün yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları tarafından "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği gerçekleştirildi.

Yozgat Otogar mevkisinde toplanan kadınlar, ellerindeki pankartlar ile Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Hatice Sarı Öçal, bugün kadınlar olarak Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele vererek tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi.

Öçal, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın öylece seyrettiğini, Türkiye'nin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmadığını belirtti.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

- Sivas Sivas'ta AK Parti Kadın Kolları tarafından "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi. Sivas Devlet Hastanesi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan kadınlar, kol kola girerek zincir oluşturdu ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Burada açıklama yapan AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Hatip, bir çocuğun hiç göremeyeceği baharın, bir bebeğin hiç yaşayamayacağı çocukluğun adının "Gazze" olduğunu söyledi. Hatip, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak ve el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek için meydanlarda olduklarını dile getirdi. - Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan AK Parti'li kadınlar, ellerindeki döviz ve pankartlarla meydanda zincir oluşturdu. AK Parti Kırıkkale İl Kadın Kolları Başkanı Özden Temoçin, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerine seslendiklerini dile getirdi.

Etkinliğe, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan, belediye başkanları ve partililer katıldı. - Nevşehir Nevşehir'de Köprübaşı mevkisinde bir araya gelen kadınlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişlerle Atatürk Caddesi üzerinden Necdet Ersan Kültür Parkı'na kadar sessiz yürüyüş yaptı. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Elife Çelebi, etkinliği Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla düzenlediklerini söyledi. Gazze'de yaşanan dramın bir an önce sona ermesini dileyen Çelebi, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için meydanlara indiklerini kaydetti. - Niğde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan AK Parti Kadın Kolları üyeleri meydanda zincir oluşturdu. AK Parti Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Özkul, burada yaptığı açıklamada, sadece kadın kimlikleriyle meydanlarda olduklarını ifade ederek, meselenin dünyadaki taşıdıkları unvanların olmadığını ve insanlık meselesi olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe, Niğde Belediye Başkan Vekili Muharrem Ciftçibaşı, İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Kılıç ve partililer katıldı. - Kayseri Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan AK Parti'li kadınlar, ellerindeki "özgür Filistin", "özgür Gazze", "sözün bittiği yer" yazılı döviz ve pankartlarla meydanda halka oluşturdu. AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, yaptığı açıklamada, "Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." diye konuştu. Etkinlik, kadınların Sivas Caddesi'nde yürüyüş yapmasının ardından sona erdi. - Kırşehir AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, ellerinde Gazze’yi destekleyen döviz ve pankartlarla Ahi Evran Külliyesi'ne kadar yürüdü. Burada konuşan AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yılmaz, yaşananların ağır bir zulüm ve insanlık dramı olduğunu hatırlattı.