SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünden başlayıp Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı İncesu köyüne kadar uzanan yaklaşık 12 kilometrelik Kazankaya Kanyonu, doğaseverlerin yeni adresi olmaya hazırlanıyor.

Doğal yapısı, tarihi dokusu ve kaya siluetleriyle doğaseverlerin ilgisini çeken kanyonun, Valilik koordinesinde, Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerince hazırlanan ve 3 etaptan oluşan "Kazankaya Kanyonu Projesi"nin ilk etabı tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında ilk etabında 1,5 kilometrelik yürüyüş rotasında yer alan ve tamamlanan 400 metresi kaya yüzeyinde kurulan platform ile ulaşılan seyir terası, ziyaretçilere güzel bir manzara izleme fırsatı sunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce bölgeye bırakılan dağ keçileriyle bütünleşen kanyon, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olmaya başladı.

Bölgeye daha fazla turist çekilmesi amacıyla kanyonda yürüme yolları, çadır kamp alanları, seyir terası yapılacak ve tanıtım gezileriyle ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçirmesi sağlanacak.

- Ziyaretçiler coğrafyayı ve kanyonu daha yakından tanıyacak Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, kanyonun güzelliğini daha da artırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile bölgeye salınan dağ keçilerinin alana tutunup çoğalmaya başladığını ve yavrularının büyüdüğünü ifade eden Özkan, bunun bölgeye güzellik katacağını belirtti. Bir yandan doğal çeşitliliği artırırken bir yandan da insanların yürüyüş kolaylığını sağlamak istediklerini dile getiren Özkan, "Ziyaretçilerin coğrafyayı ve kanyonu daha iyi tanımalarını temin etmek üzere düzenlemeler yapıyoruz. Bunlardan birisi de bizim Bakacak Kaya diye ifade ettiğimiz kayalık üzerinde yapılan teras ve o teras alanına ulaşım yollarıydı. İlk etap ihalesini bitirmiştik. İnşallah kısa zamanda ikinci etap ihalesini de gerçekleştireceğiz. Son etapla birlikte alanı insanımızın hem göz önüne hem de kullanımına açmış olacağız." diye konuştu.

Projeyle doğal dokunun korunacağına dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti: "Ana amacımız doğal yapıyı bozmadan, en az müdahaleyle oraya ulaşımı, yürümeyi ve gezmeyi kolaylaştıracak yapılar kazandırmak. İlk olarak dağ keçilerinin salımıyla başladığımız proje kapsamında keçiler çoğaldı, çoğalmaya da devam ediyor. Teraslama ve yürüyüş yolları aynı zamanda biyolojik çeşitliliği, dağ keçilerini ve yaban hayatını izleme açısından da önemli. İnşallah etaplar tamamlandığında Kazankaya Kanyonumuz ilimizin önemli değerlerinden biri olarak turizmde yerini alacak." - "Teras da çok güzel olmuş" Eşiyle birlikte kanyonu gezmeye gelen ziyaretçilerden Ali Çetinkaya ise gezmeye ve görmeye değer bir yer olduğunu söyledi. Herkesin burayı görmesini tavsiye eden Çetinkaya, "Teras da çok güzel olmuş, bölgeye hakim, her tarafı görebiliyorsunuz. Yürüyüş için de ideal bir yer. Bu mevsimde de ayrı bir güzelliğe sahip." dedi.