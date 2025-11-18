Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
E.Y. idaresindeki 66 ABL 065 plakalı otomobil, Yeni Mahalle yolu mevkisinde kontrolden çıkarak kanala devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan E.Y, Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.