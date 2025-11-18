Habertürk
        Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Giriş: 18.11.2025 - 14:26 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:26
        Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        E.Y. idaresindeki 66 ABL 065 plakalı otomobil, Yeni Mahalle yolu mevkisinde kontrolden çıkarak kanala devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan E.Y, Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

