Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat Şehir Hastanesi'nde Sigara Bırakma Polikliniği açıldı

        Yozgat Şehir Hastanesi'nde Sigara Bırakma Polikliniği düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 12:09 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat Şehir Hastanesi'nde Sigara Bırakma Polikliniği açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat Şehir Hastanesi'nde Sigara Bırakma Polikliniği düzenlenen törenle açıldı.

        Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hizmete açılan Sigara Bırakma Polikliniği, hastanenin Göğüs Hastalıkları Birimi içinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, tütün kullanımının halk sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, bu kapsamda sigara bırakma polikliniklerinin sayısını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        Karaarslan, Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 3, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ise bir sigara bırakma polikliniğinin hizmet verdiğini kaydetti.

        Açılışa, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Murat Başer ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Yozgat Şehir Hastanesi idari ekibi ve personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta yaşanan kuraklık avcıları da vurdu
        Yozgat'ta yaşanan kuraklık avcıları da vurdu
        Yozgat Valisi Özkan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Yozgat Valisi Özkan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Yozgat'ta 1500 çam fidanı toprakla buluşturuldu
        Yozgat'ta 1500 çam fidanı toprakla buluşturuldu
        Yozgat'ta kayıp olarak aranan zihinsel engelli bulundu
        Yozgat'ta kayıp olarak aranan zihinsel engelli bulundu
        Kaybolan vatandaşı Jandarma ekipleri buldu
        Kaybolan vatandaşı Jandarma ekipleri buldu
        Yozgat'taki kardeşler 60 yıldır birbirinden ayrılmıyor
        Yozgat'taki kardeşler 60 yıldır birbirinden ayrılmıyor