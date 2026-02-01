Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Nalbant Geçidi dronla görüntülendi

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki yaklaşık 2 bin 100 rakımlı Nalbant Geçidi'nde, ekiplerin yol açma ve kar küreme çalışmaları dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 13:09 Güncelleme: 01.02.2026 - 13:09
        Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Nalbant Geçidi dronla görüntülendi
        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki yaklaşık 2 bin 100 rakımlı Nalbant Geçidi'nde, ekiplerin yol açma ve kar küreme çalışmaları dronla görüntülendi.

        Karayolları ekipleri, yoğun yağışın ardından bazı noktalarda kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerin yol açma ve kar küreme çalışmaları dronla görüntülendi.

        Sürücüleri de uyaran ekipler, yola zincirsiz çıkmamalarını istedi.

