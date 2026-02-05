Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:29 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda kent merkezi ile Sorgun ilçesinde takibe alınan F.M.B, E.C, A.R.B. ve A.P. operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        "Melekleri yok ettiler!"
        "Melekleri yok ettiler!"
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek

        Benzer Haberler

        Asrın felaketini Hatay'da yaşayan Önal Burç, Yozgat'ta yeni bir hayat kurdu...
        Asrın felaketini Hatay'da yaşayan Önal Burç, Yozgat'ta yeni bir hayat kurdu...
        Yozgat'ta ahırlara yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu ÇEDAŞ'ın topraklama...
        Yozgat'ta ahırlara yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu ÇEDAŞ'ın topraklama...
        Yozgat'ta jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Yozgat'ta jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Asrın felaketinin simge bebeklerinden Korkmaz bebek şimdi 3 yaşında Bulundu...
        Asrın felaketinin simge bebeklerinden Korkmaz bebek şimdi 3 yaşında Bulundu...
        26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Sorgun Belediyesi kadınları temizlik ve bulaşık derdinden kurtardı
        Sorgun Belediyesi kadınları temizlik ve bulaşık derdinden kurtardı