Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:11 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        Jandarma ekipleri, Yukarıyahyasaray İlkokulu öğrencilerine trafik bilinci kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, günlük hayatta karşılaşılabilecek trafik durumları hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Eğitimde, güvenli yaya ve yolcu davranışları, yaya geçitlerinin doğru kullanımı, emniyet kemerinin önemi ile trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar örnekler eşliğinde anlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!

        Benzer Haberler

        Asrın felaketinin simge bebeklerinden Korkmaz bebek şimdi 3 yaşında Bulundu...
        Asrın felaketinin simge bebeklerinden Korkmaz bebek şimdi 3 yaşında Bulundu...
        26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Sorgun Belediyesi kadınları temizlik ve bulaşık derdinden kurtardı
        Sorgun Belediyesi kadınları temizlik ve bulaşık derdinden kurtardı
        Kanser hastası öğretmen erken teşhisle sağlığına kavuştu
        Kanser hastası öğretmen erken teşhisle sağlığına kavuştu
        Yozgat'ta 182 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
        Yozgat'ta 182 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
        Yozgat'ta otomobilde 182 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Yozgat'ta otomobilde 182 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi