Yozgat'ta jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi. Jandarma ekipleri, Yukarıyahyasaray İlkokulu öğrencilerine trafik bilinci kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, günlük hayatta karşılaşılabilecek trafik durumları hakkında bilgilendirmede bulundu. Eğitimde, güvenli yaya ve yolcu davranışları, yaya geçitlerinin doğru kullanımı, emniyet kemerinin önemi ile trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar örnekler eşliğinde anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.