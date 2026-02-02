Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta otomobilde 182 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 182 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 15:20 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:20
        Yozgat'ta otomobilde 182 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 182 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorum'dan Yozgat'a otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda tespit edilen aracı merkeze bağlı Boğazkale yolu Tayyip köyü girişinde durduran ekipler, aramada 182 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan Ö.F.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

