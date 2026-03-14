Yozgat'ta ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 202 bin 719 lira ceza uygulandı

Yozgat'ta alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu halde araç kullanan sürücüye 202 bin 719 lira ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Yozgat–Boğazkale yolunda durdurulan araç sürücüsü F.İ'nin, daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı halde araç kullandığı tespit edildi. Ekipler, sürücüye 202 bin 719 lira cezası uyguladı.

