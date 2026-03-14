Yozgat Valisi Özkan, vatandaşlarla iftarda buluştu
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
Tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi alanında düzenlenen iftar öncesinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Özkan, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.
Yozgat için birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını belirten Özkan, iftar sofrasının kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Özkan, tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı da şimdiden kutladı.
İftar programına Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve vatandaşlar katıldı.
