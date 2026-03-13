Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Büyüknefes köyünde kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kaçak kazı yapıldığı belirlenen bölgeye giden ekipler, M.Ç, O.D, M.S.K, M.K. ve İ.T'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.