        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta polisten kaçan sürücüye 225 bin lira ceza uygulandı

        Yozgat'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 225 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 17:40
        Yozgat'ta polisten kaçan sürücüye 225 bin lira ceza uygulandı

        Yozgat'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 225 bin lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde "dur" ihtarına uymayan sürücü M.K'nin kullandığı aracı, kovalamaca sonucu Adnan Menderes Bulvarı'nda durdurdu.

        Yapılan kontrolde, sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

        Ekipler, sürücü ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 225 bin lira ceza uyguladı.

        Ayrıca sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konularak, araç 60 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

