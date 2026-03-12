Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Yozgat'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:55
        Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Yozgat Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterimi sahnelendi.

        Gösterimin ardından "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" paneli gerçekleştirildi.


        Prof. Dr. Ali Birinci, yazar Yusuf Turan Günaydın ve Öğr. Gör. Kamil Büyüker konuşmacı olarak yer aldığı panelde, milli şairin yaşamı, eserleri ve İstiklal Marşı'nın millet için önemi anlatıldı.

        Programa, Vali Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

        Programın ardın Vali Özkan ve il protokolü, Mehmet Akif Ersoy anasına açılan sergiyi gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

