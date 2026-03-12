Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 03:21 Güncelleme:
        Osman Çavuş Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Sorgun Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.



