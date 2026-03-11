Canlı
        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta okul müdürünü darbeden veli tutuklandı

        Yozgat'ta okul müdürünü darbederek yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan veli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Yozgat'ta okul müdürünü darbeden veli tutuklandı

        Yozgat'ta okul müdürünü darbederek yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan veli tutuklandı.

        Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Ö.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir, dün tartışan iki öğrenciyi uyarmış, olayın ardından okula gelen bir öğrencinin ağabeyi, müdürü odasında darbederek kaçmıştı.

        Yaralanan Bilir, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli ise bir süre sonra yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

