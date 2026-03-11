Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 11.03.2026 - 16:15
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Yerköy ilçesinde takibe alınan 5 şüphelinin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Gözaltına alınan H.Ç, H.B, E.K, M.A.M. ve S.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

