Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Yerköy ilçesinde takibe alınan 5 şüphelinin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan H.Ç, H.B, E.K, M.A.M. ve S.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.