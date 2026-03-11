Yozgat'ta jandarma ekipleri köy köy dolaşarak vatandaşları IBAN dolandırıcılığına karşı uyarıyor

SAİT ÇELİK - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son zamanlarda artan IBAN dolandırıcılığına karşı köy köy gezerek vatandaşları bilgilendiriyor.



Kent merkezi ve ilçelere bağlı köylere giden ekipler, cami çıkışlarında, kahvehanelerde ve köy odalarında vatandaşlarla bir araya gelerek dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verip bilgilendirici broşürler dağıtıyor.



İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Ömer Yurtsever, AA muhabirine, ekiplerin köy köy gezerek kahvelerde, okullarda ve iş yerlerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini, son dönemde artış gösteren IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulunduklarını söyledi.





Yurtsever, vatandaşların en sık karşılaştığı yöntemlerin başında, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin "korku ve panik oluşturup" para talep etmesinin geldiğini belirterek, "Bunun yanı sıra sosyal medya üzerinden verilen sahte ilanlar, düşük fiyatlı ürün satışları, kapora talebi ile IBAN gönderilmesi, 'hesabınız kopyalandı, parayı güvenli hesaba aktarın' şeklindeki yönlendirmeler ve yakın akraba gibi mesaj atarak para isteme gibi yöntemlerle vatandaşlarımız mağdur ediliyor." dedi.



- "Banka hesaplarınızı hiçbir şekilde başkasına kullandırmayın"



Son dönemde "IBAN kiralama" olarak adlandırılan yöntemlerle vatandaşların mağdur edildiğine dikkati çeken Yurtsever, şunları kaydetti:



"Bu yöntemde dolandırıcılar, 'Benim IBAN'ımda sıkıntı var, para senin hesabına gelsin, sen çekip bana ver. Hesabıma bloke konuldu, senin IBAN'ına gönderelim ya da hesabına para gelecek, sen çekip bana verirsen sana komisyon ödeyeceğim.' gibi ifadelerle vatandaşımızı ikna etmeye çalışıyor. Özellikle kolay yoldan para kazanma vaadiyle vatandaşlarımız farkında olmadan bu suça ortak olabiliyor. Bu tür durumlar, kişinin suça karışmasına yol açarak ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir."



Vatandaşları uyaran Yurtsever, "Vatandaşlarımızın kendi banka hesaplarını hiçbir şekilde başkasına kullandırmaması, IBAN numaralarını tanımadıkları kişilerle paylaşmaması ve hesaplarına gelen şüpheli paraları çekmemeleri büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki hesap sahibinin bilgisi dahilinde gerçekleşen para hareketleri hukuki sorumluluk doğurabilir." bilgisini paylaştı.





Yurtsever, hiçbir kamu görevlisinin vatandaşlardan para talep etmeyeceğini ve IBAN numarası göndermeyeceğini vurgulayarak, bu tür durumlarla karşılaşanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmalarını istedi.



İl merkezine bağlı Divanlı köyü muhtarı Mikail Avcı ise ekiplerin köye sık sık gelerek kendilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardığını, özellikle son dönemde artış gösteren IBAN dolandırıcılığı konusunda bilgilendirdiğini söyledi.



Köy sakinlerinden Zübeyir Taşkıngül de ekiplere teşekkür ederek, "Jandarma ekipleri köyümüze gelerek bizleri IBAN dolandırıcılığı hakkında uyardı. Bundan sonra bu konulara daha dikkat edeceğiz ve bu tür tuzaklara düşmemeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

