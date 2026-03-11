Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta jandarma ekipleri köy köy dolaşarak vatandaşları IBAN dolandırıcılığına karşı uyarıyor

        SAİT ÇELİK - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son zamanlarda artan IBAN dolandırıcılığına karşı köy köy gezerek vatandaşları bilgilendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta jandarma ekipleri köy köy dolaşarak vatandaşları IBAN dolandırıcılığına karşı uyarıyor

        SAİT ÇELİK - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son zamanlarda artan IBAN dolandırıcılığına karşı köy köy gezerek vatandaşları bilgilendiriyor.

        Kent merkezi ve ilçelere bağlı köylere giden ekipler, cami çıkışlarında, kahvehanelerde ve köy odalarında vatandaşlarla bir araya gelerek dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verip bilgilendirici broşürler dağıtıyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Ömer Yurtsever, AA muhabirine, ekiplerin köy köy gezerek kahvelerde, okullarda ve iş yerlerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini, son dönemde artış gösteren IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulunduklarını söyledi.


        Yurtsever, vatandaşların en sık karşılaştığı yöntemlerin başında, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin "korku ve panik oluşturup" para talep etmesinin geldiğini belirterek, "Bunun yanı sıra sosyal medya üzerinden verilen sahte ilanlar, düşük fiyatlı ürün satışları, kapora talebi ile IBAN gönderilmesi, 'hesabınız kopyalandı, parayı güvenli hesaba aktarın' şeklindeki yönlendirmeler ve yakın akraba gibi mesaj atarak para isteme gibi yöntemlerle vatandaşlarımız mağdur ediliyor." dedi.

        - "Banka hesaplarınızı hiçbir şekilde başkasına kullandırmayın"

        Son dönemde "IBAN kiralama" olarak adlandırılan yöntemlerle vatandaşların mağdur edildiğine dikkati çeken Yurtsever, şunları kaydetti:

        "Bu yöntemde dolandırıcılar, 'Benim IBAN'ımda sıkıntı var, para senin hesabına gelsin, sen çekip bana ver. Hesabıma bloke konuldu, senin IBAN'ına gönderelim ya da hesabına para gelecek, sen çekip bana verirsen sana komisyon ödeyeceğim.' gibi ifadelerle vatandaşımızı ikna etmeye çalışıyor. Özellikle kolay yoldan para kazanma vaadiyle vatandaşlarımız farkında olmadan bu suça ortak olabiliyor. Bu tür durumlar, kişinin suça karışmasına yol açarak ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir."

        Vatandaşları uyaran Yurtsever, "Vatandaşlarımızın kendi banka hesaplarını hiçbir şekilde başkasına kullandırmaması, IBAN numaralarını tanımadıkları kişilerle paylaşmaması ve hesaplarına gelen şüpheli paraları çekmemeleri büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki hesap sahibinin bilgisi dahilinde gerçekleşen para hareketleri hukuki sorumluluk doğurabilir." bilgisini paylaştı.


        Yurtsever, hiçbir kamu görevlisinin vatandaşlardan para talep etmeyeceğini ve IBAN numarası göndermeyeceğini vurgulayarak, bu tür durumlarla karşılaşanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmalarını istedi.

        İl merkezine bağlı Divanlı köyü muhtarı Mikail Avcı ise ekiplerin köye sık sık gelerek kendilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardığını, özellikle son dönemde artış gösteren IBAN dolandırıcılığı konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

        Köy sakinlerinden Zübeyir Taşkıngül de ekiplere teşekkür ederek, "Jandarma ekipleri köyümüze gelerek bizleri IBAN dolandırıcılığı hakkında uyardı. Bundan sonra bu konulara daha dikkat edeceğiz ve bu tür tuzaklara düşmemeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        NBA'de tarihi gece! Adebayo'dan 83 sayı
        NBA'de tarihi gece! Adebayo'dan 83 sayı
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta bin 750 gram esrar ele geçirildi
        Yozgat'ta bin 750 gram esrar ele geçirildi
        Yozgat'ta öğrenci yakını, okul müdürünü darbetti
        Yozgat'ta öğrenci yakını, okul müdürünü darbetti
        Yozgat'ta okul müdürünü darbeden veli gözaltına alındı
        Yozgat'ta okul müdürünü darbeden veli gözaltına alındı
        Yozgat'ta sentetik ecza hap ve metamfetamin ele geçirildi
        Yozgat'ta sentetik ecza hap ve metamfetamin ele geçirildi
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Yozgat Bozok Üniversitesi, Büyükincirli köyünde kadınlar için program düzen...
        Yozgat Bozok Üniversitesi, Büyükincirli köyünde kadınlar için program düzen...