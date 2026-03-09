Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:58
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki araçla Yozgat'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheli araçları Sekili köyü mevkisinde ve Sorgun ilçe girişinde durdurdu. Araçlarda ve zanlıların üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.K. ve F.C.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

