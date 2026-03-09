Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat Bozok Üniversitesi, Büyükincirli köyünde kadınlar için program düzenledi

        Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla merkeze bağlı Büyükincirli köyünde program düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat Bozok Üniversitesi, Büyükincirli köyünde kadınlar için program düzenledi

        Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla merkeze bağlı Büyükincirli köyünde program düzenledi.

        Yozgat Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, köy halkının katıldığı programda, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Doğan Yüksekol konuşmacı olarak yer aldı.

        Köydeki cemevinde gerçekleştirilen programda konuşan Şentürk, 8 Mart'ın yalnızca bir kutlama günü olmadığını belirterek, kadınların kendi güçlerinin ve potansiyellerinin farkına varması gerektiğini ifade etti.

        Kadınların toplumu şekillendiren önemli bir güç olduğunu vurgulayan Şentürk, "Kadınlar kendilerine inanarak ve farkındalıklarını artırarak değişime öncülük edebilir. Kadınlar değişime öncelikle kendisine inanarak, kendisinin farkındalığını arttırarak başlaması gerek. Kadın isterse kendine yetebilecek kadar donanımlı ve güçlü olabilir. Ayakta sağlam durup, güçlü adımlar atan her kadın, arkadan gelenler için çiçeklerle dolu patikaları da açmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Yüksekol ise kendisinin de köyde doğup büyüdüğünü anlatarak, Cumhuriyetin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sağladığı imkanlarla akademik hayata adım attığını belirtti.

        Köylerde yaşayan kadınların üretime önemli katkı sağladığına dikkati çeken Yüksekol, kadınların dayanışma ruhu, sevgi ve fedakarlıklarıyla toplumsal hayatın temel unsurlarından biri olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Baharın habercisi allı turnalar Yozgat'ta görüntülendi
        Baharın habercisi allı turnalar Yozgat'ta görüntülendi
        Sorgun Kaymakamı Canpolat şehit annelerini ziyaret etti
        Sorgun Kaymakamı Canpolat şehit annelerini ziyaret etti
        Köpekten kaçarken canından oldu Yozgat'ta sevgi evlerinde kalan 16 yaşındak...
        Köpekten kaçarken canından oldu Yozgat'ta sevgi evlerinde kalan 16 yaşındak...
        Yozgat'ta Jandarma kaçak alkol operasyonu düzenledi
        Yozgat'ta Jandarma kaçak alkol operasyonu düzenledi
        Yozgat'ta 343 litre sahte alkol ele geçirildi
        Yozgat'ta 343 litre sahte alkol ele geçirildi
        Yozgat'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü