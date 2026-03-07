Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 katlı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Yozgat'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 katlı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ankara Bulvarı mevkisinde bulunan bir avize firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sorgun Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

