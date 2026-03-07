Yozgat'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 katlı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 07.03.2026 - 17:04 Güncelleme:
Ankara Bulvarı mevkisinde bulunan bir avize firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sorgun Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından iş yerinde hasar oluştu.
