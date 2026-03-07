Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 07.03.2026 - 14:35
        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

