Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

