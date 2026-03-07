Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Yozgat giliği

        TUNAHAN AKGÜN - Yozgat mutfağının özgün lezzetlerinden gilik, yörede sofraların vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 11:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEMLEKET SOFRASI - Yozgat giliği

        TUNAHAN AKGÜN - Yozgat mutfağının özgün lezzetlerinden gilik, yörede sofraların vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Yozgat giliğinin yapımı anlatıldı.

        Yörede özellikle düğün yemeklerinde ve özel günlerde tercih edilen gilik, bulgur, isteğe bağlı tavuk veya kırmızı et kıyması, baharatlar ve ince kıyılmış soğanın 15 dakika yoğurulduktan sonra şekil verilmesiyle hazırlanıyor.

        Karışımdan küçük parçalar halinde yapılan köfteler, genellikle tavada kızartılarak ya da haşlanarak servis ediliyor.

        Yozgatlıların kuşaktan kuşağa aktardığı bu geleneksel yemek, birlik ve paylaşımın simgesi olarak sofralarda yer alıyor.

        Yemeğin yapımını AA muhabirine anlatan aşçı Vahip Aksoy, giliğin Yozgat'ta özel günlerde yapılan lezzetli bir köfte türü olduğunu söyledi.

        Reyhanın aromasının giliğin olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirten Aksoy, giliği gurbetçi misafirlerin çok sevdiğini ve istediğini kaydetti.

        Yozgat giliği için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

        Malzemeler (8 kişilik)

        • 1 kilogram ince bulgur

        • 500 gram tavuk kıyması (kasapta çekilmiş)

        • 1 kuru soğan

        • 1 tatlı kaşığı pul biber

        • 1 tatlı kaşığı karabiber

        • 1 tatlı kaşığı tuz

        • 1 tatlı kaşığı reyhan

        • Ilık su (Yoğurma sırasında kullanılacak)

        Yapılışı

        1. Geniş bir tepsiye önce ince bulgur konulur.

        2. Üzerine tavuk kıyması eklenir.

        3. Ardından baharatlar ve reyhan ilave edilir.

        4. Daha sonra soğan ince şekilde rendelenir.

        5. Malzemeler en az 15 dakika iyice yoğurulur, yoğurma sırasında ara ara ılık su eklenir.

        6. Yoğurma işlemi tamamlandıktan sonra karışım 5 dakika dinlendirilir.

        7. Karışım özleşince küçük parçalar koparılıp eller ıslatılarak yuvarlanarak şekil verilir.

        8. Hazırlanan gilikler önceden ısıtılmış tavaya dizilir.

        9. Yağsız ve kuru şekilde, tavada iki yüzü de kızarıncaya kadar pişirilerek servise hazır hale getirilir.

        10. Çayla beraber servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        6 kent için "sarı" alarm! 5 bölgede yağış var!
        6 kent için "sarı" alarm! 5 bölgede yağış var!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir
        Bandajlar çıktı
        Bandajlar çıktı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı

        Benzer Haberler

        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Yozgat'ta iftar programına katıldı
        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Yozgat'ta iftar programına katıldı
        Evdeki cephanelik jandarma operasyonuyla ele geçirildi
        Evdeki cephanelik jandarma operasyonuyla ele geçirildi
        Gübre satışlarının durduğu iddiası yalanlandı Tarım Kredi Merkez Birliği Yö...
        Gübre satışlarının durduğu iddiası yalanlandı Tarım Kredi Merkez Birliği Yö...
        Jandarma 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla fabrika işçisi kadınları unutmadı
        Jandarma 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla fabrika işçisi kadınları unutmadı
        Yozgat'ta jandarmadan kadın çalışanlara "8 Mart" sürprizi
        Yozgat'ta jandarmadan kadın çalışanlara "8 Mart" sürprizi
        Yozgat'ta YEDAM danışanlarının el sanatı eserleri sergilendi
        Yozgat'ta YEDAM danışanlarının el sanatı eserleri sergilendi