        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Jandarma flamingolar için Gelingüllü Barajı'nda mesaide

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Gelingüllü Barajı'ndaki flamingolar başta olmak üzere göçmen kuşlar için 24 saat devriye görevi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Kent merkezine bağlı Esenli köyü yakınlarındaki Kanak Çayı üzerine 30 yıl önce yapılan Gelingüllü Barajı, ilkbaharla birlikte gelen flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen baraj gölü, bu yıl bölgede etkili olan yağış ve karların erimesiyle eski canlılığına kavuşarak göçmen kuşları yeniden ağırlamaya başladı.

        Jandarma ekipleri, yaban hayatının zarar görmemesi ve barajdaki kuş türlerinin doğal yaşamını sürdürebilmesi için bölgede denetimlerini sürdürüyor.

        - "Flamingoların bulunduğu alanlarda silah atışı yapılmasın"

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Komutanı Kıdemli Uzman Çavuş İsa Ergüden, AA muhabirine, bahar aylarının gelmesiyle baraj çevresinde flamingoları yeniden görmeye başladıklarını, kuşların bölgeye gelmesinin doğal yaşamın devamı ve biyolojik çeşitlilik açısından kıymetli olduğunu söyledi.

        İl Jandarma Komutanlığı olarak sorumluluk bölgelerinde bulunan baraj ve sulak alanlarda devriye faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Ergüden, "Yaban hayatının korunmasına da büyük önem veriyoruz. Flamingoların baraj çevresinde güvenli şekilde konaklayabilmeleri, üremeleri, doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekiplerimizle bölgede gözetleme ve kontrol faaliyetlerini dron ve fotokapanlarla aralıksız sürdürmekteyiz." dedi.

        Ergüden, bölgede bulunan ve alanı gezmeye gelen vatandaşlara da uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımızdan, özellikle flamingoların bulunduğu alanlarda silah atışı yapılmaması, yüksek ses çıkarabilecek faaliyetlerden kaçınılması ve kuşların bulunduğu bölgelere gereksiz şekilde yaklaşılmaması konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Çünkü bu tür davranışlar kuşların ürkmesine ve yaşam alanlarını terk etmesine neden olabiliyor." ifadelerini kullandı.

        - "Yaban hayatının korunması hepimizin ortak sorumluluğu"

        Ergüden, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi olarak yalnızca flamingolar değil, sorumluluk bölgelerinde bulunan tüm yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Vatandaşlardan doğal hayatı korumaya yönelik gelen ihbarları titizlikle değerlendirdiklerini vurgulayan Ergüden, "Gelen ihbarları değerlendiriyor, yaralı ya da yardıma ihtiyaç duyan kuş ve yaban hayvanlarına gerekli müdahaleleri yaparak, ilgili kurumlarla koordineli şekilde koruma çalışmalarına destek veriyoruz. Yaban hayatının korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu doğal zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması için vatandaşlarımızın duyarlılığı büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

