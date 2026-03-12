Sorgun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.



Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı tarih öğretmeni Nafi Yıldırım yaptı.



Mehmet Akif Ersoy'un hayatının video gösterisiyle anlatıldığı program, şiirler, koro çalışması ve ezgi dinletisinin ardından sona erdi.



Programa, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

