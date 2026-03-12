Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta şehitlikte bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı

        Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehitlikte bakım, onarım ve temizlik çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yozgat Şehitliği'ndeki şehit mezarlıklarında bakım, onarım ve temizlik yaptı.

        Şehitlikte yürütülen çalışmaları inceleyen İl Müdürü Alper Alp, burada gazetecilere yaptığı açakalmada, vatanın birliği, milletin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        Şehitlerin emanetinin milletin ve ülkenin hafızası, vicdanı ve ortak geleceğinde ilelebet yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Alp, şunları kaydetti:


        "Bakanlık olarak, aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu toprakları bizlere vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun küçük bir nişanesini sunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, 81 ilimiz genelindeki tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz."

