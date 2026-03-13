Yozgat'ta yaralı bulunan puhu tedaviye alındı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yaralı halde bulunan puhu tedavi altına alındı.





İlçeye bağlı Ozan beldesindeki ormanlık alanda uçamayan puhuyu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı puhuyu alarak tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.



Puhu, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.

