        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta yaralı bulunan puhu tedaviye alındı

        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yaralı halde bulunan puhu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 13:54
        Yozgat'ta yaralı bulunan puhu tedaviye alındı

        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yaralı halde bulunan puhu tedavi altına alındı.


        İlçeye bağlı Ozan beldesindeki ormanlık alanda uçamayan puhuyu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı puhuyu alarak tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Puhu, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

