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SGK memuru, çeşme başında ölü bulundu

DHA

YOZGAT'ta Sosyal Güvenlik Kurumu'nda memur Mustafa Duygu (63), evinin yakınındaki çeşmede ölü bulundu.

YOZGAT'ta Sosyal Güvenlik Kurumu'nda memur Mustafa Duygu (63), evinin yakınındaki çeşmede ölü bulundu.
Şekerpınar Mahallesi'nde oturan Mustafa Duygu, saat 06.00 sıralarında su doldurmak için gittiği evinin yakınındaki çeşmenin başında yerde hareketsiz bulundu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Duygu'nun öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Duygu'nun vücudunda yara ve darp izine rastlanmadı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Duygu'nun cesedi, yapılan incelemeden sonra Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YOZGAT

09 Ekim 2019 Çarşamba

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