Yozgat’ta engelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 6’sı öğrenci 10 kişi yaralandı.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Yünalanı köyünden engelli öğrencileri taşıyan Ayhan Gürbüz yönetimindeki 66 M 1308 plakalı servis aracı, Oluközü mevkiinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 öğrenci ile şoför Ayhan Gürbüz, şoförün 4 aylık bebeği Mert Gürbüz ile araçta bulunan Turana Malıkova ve Aysel Mericova yaralandı. Yaralılar Akdağmadeni ve Saraykent Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOZGAT 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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