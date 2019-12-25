"Kitap hayatı okumaktır "

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Sarıkaya Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi faaliyetleri kapsamında, Çocuk Kitaplarıyla Değişim Atölyesi etkinliğinin ilki Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş'ın katılımlarıyla Şehit Metin Arslan İlköğretim Kurumunda gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında idareci, öğretmen ve öğrencilerle sınıfta bir araya gelinerek 1 saat süren kitap okuma etkinliğinin ardından Kaymakam Yasin Özcan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kaymakam Yasin Özcan, İlçemizde Proje ekibimizin Çocuk Kitaplarıyla Değişim Atölyesi kapsamında önemle üzerinde durduğu kitap okuma etkinliklerinde, okumanın önemine değinerek; "Bu ziyaretleri gerçekleştirmemiz deki amaç, sizlere kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, kitap okumayı sevdirmek, Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerilerinizi geliştirmektir. Evde ailenizle birlikte kitap okuyun. Her akşam yatmadan önce yarım saat kitap okumaya zaman ayırın “ifadelerini kullandı.

YOZGAT 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

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