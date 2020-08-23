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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Unutulmaya yüz tutmuştu, Anadolu kadınlarının elinde yeniden hayat buldu

İHA

Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş ürünlerinden patik ve çarıklar, modernize edilip günümüze uyarlanarak Yozgatlı kadınların hünerli ellerinde yeniden hayat buluyor. El emeği göz nuru ürünler Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.

Unutulmaya yüz tutmuştu, Anadolu kadınlarının elinde yeniden hayat buldu

Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş ürünlerinden patik ve çarıklar, modernize edilip günümüze uyarlanarak Yozgatlı kadınların hünerli ellerinde yeniden hayat buluyor. El emeği göz nuru ürünler Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde belediye tarafından açılan el sanatları kursuna katılan yaklaşık 30 kadın, Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş ürünlerinden olan patik ve çarıkları, günümüze uyarlayıp ‘kelik’ adı verdikleri ev ayakkabısına dönüştürdü.
Kendir ve yün ipinin yanı sıra keçi derisi kullanılarak tamamen elde yapılan ev ayakkabıları, kişinin ayak numarasına göre özel üretiliyor.
Pandemi nedeniyle gerek evde gerek atölyede üretimlerini gerçekleştiren Sarıkayalı kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak hem ev ekonomilerine hem de unutulan bu kültürün yeniden canlanmasına katkı sağlıyorlar. Sarıkayalı kadınlar ev ayakkabısından artan yün ipleri de battaniye yaparak değerlendiriyor.
Üretilen ürünler, Sarıkaya ilçesinde bulunan Basilica Therma Roma Hamamı figürlü keten torbalarla PTT Kargo yoluyla, yurt içinde ve yurt dışında birçok yere gönderiliyor.
Kadınların bin bir emek ve gayretle ürettikleri ev ayakkabıları, 150 ila 200 lira arasında satışa sunuluyor.
Açılan kursta ev ayakkabısı üreten Taliha Kır, “Burada kelik adını verdiğimiz ev ayakkabısı üretiyoruz. Daha önceleri, annelerimizin de ördüğü patikler, çoraplar vardı. Bizim burada yaptığımız daha da gelişmişi, modern hali. Bu ürünler el emeği göz nuru tamamen doğal. Bu ürünlerden kazanç elde ediyoruz. Ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımızın harçlığı, mutfak masraflarımız çıkıyor kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Kursiyerlerden Güleser Taşkıngül ise “Patiğimizin alt kısmı kendir ipinden oluyor daha sonra içini ve üstünü yün ipiyle kişinin ayak numarasına göre yapıyoruz. En sonda alt kısmına da keçi derisi dikerek tamamlıyoruz. Bu ev ayakkabısı. Eski zamanlarda çarıklar, patikler örülürdü. Bu ise bize özgü bir ürün. Patik ve çarığın daha da modernleştirilmiş hali. Biz bunları evde giyiyoruz, gayet sağlıklı yaz kış rahatlıkla kullanılabilen bir ürün” şeklinde konuştu.
Ürettikleri ürünlerle ev ekonomisine katkıda bulunduğunu anlatan Safiye Aksu da “Ben ev bütçeme katkıda bulunuyorum, eşim pandemi nedeniyle 4 ay çalışmadı. Bu süreçte ben eve katkı sağladım. Tabi pandemi nedeniyle atölyemize gelemedik ama evde üretime devam ettik. Paramızı da kazandık. Bize bir iş imkanı oldu. Yaptığımız bu el emeği göz nuru ürünler Türkiye başta olmak üzere bütün Avrupa ülkelerine gidiyor” ifadelerine yer verdi.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de yaptığı açıklamada, “Anadolu'da zaten yerleşmiş bir patik ve çarık kültürü vardı. Biz de kelik markasıyla bu patik ve çarık karışımı ürünün modernize edilmiş halini tasarlattık. Belediyemiz bünyesinde açılan kurslarla kelik üretiminin nasıl yapılacağına dair bayanlara kurs verdik. Bunu öğrendiler ciddi manada seri üretime başladık. Bayanlar hem burada hem de pandemi nedeniyle evlerinde üretim yapıyorlar. Bu üretimleri de biz Sarıkaya’nın ve Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş kültürünü yabancılara tanıtabilmek ve aile ekonomilerine katkı sağlamak için yurt dışına ihraç etmeye başladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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