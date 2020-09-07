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Yozgat’ta 60 kişilik filyasyon ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İHA

Yozgat’ta 60 kişilik filyasyon ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ağır hasta sayısında İlk 5 arasında yer alan Yozgat’ta, 60 kişiden oluşan filyasyon ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ağır hasta sayısı en çok artan iller arasında İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ile birlikte Türkiye’de ilk 5 il arasında yer alan Yozgat’ta, korona virüs ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yozgat’ta Sağlık, Milli Eğitim, Müftülük ve kolluk kuvvetlerinden oluşan filyasyon takip ve denetim ekipleri, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit ve kontrol etmek için 24 saat sahada görev yapıyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında Yozgat’ta oluşturulan filyasyon ekipleri, sahada vakaları ve hastanın verdiği bilgilerden yola çıkarak temas ettiği kişileri tek tek araştırıyor. Hastalarla telefonla iletişim kuran ekipler belirlenen adreslere giderek virüsle mücadele veriyor.
Filyasyon ekipleri öncelikle yeni bir hasta sistemde görüldüğünde vakanın yakın çevresi, ailesi, iş arkadaşlarının da aralarında bulunduğu tüm temaslıları en ince noktasına kadar tarıyor. Hasta evde muayene edilerek tedavi düzenlemeleri yapılıp ihtiyaç varsa hastaneye gönderilmeleri yoksa da ilaçları verilerek, evde tedavi süreci başlatılıyor. Ekipler bu kişilerin sosyal izolasyonunun sağlanması için 14 gün boyunca takip ediyorlar.
Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Cesur yaptığı açıklamada, “Yozgat merkezde 20 ekip ve 60 kişi ile sahaya çıkıyoruz. Test sonuçları pozitif olan hastalarımız sistemimize düşüyor, adreslerine ulaşıyoruz tek tek onları arıyoruz sonra evlerine gidiyoruz, onlara gerekli bilgiler veriyoruz. Gerekirse ilaç ve hastane işlemlerini hallediyoruz. Daha sonra vakaların temaslılarını tarıyoruz. Temaslıları da karantinaya alıyoruz. Bunun için tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın yapacağı en büyük kural, temizlik, maske ve mesafe. Bu 3 kurala uydukları takdirde bu virüsü yeneceğimize inanıyorum” dedi.

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